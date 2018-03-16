Кружки и секции для детей в Удмуртии с 1 сентября станут доступнее

Ижевск. Удмуртия. Дополнительное образование для детей в Удмуртии станет доступнее с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования республики.

Секции и кружки частично будут финансироваться из бюджета, а на каждого ребенка заведут именной сертификат. Документ закрепит за ребенком определенную сумму, которую можно потратить на любое образовательное направление.

«Допустим, условный номинал именного сертификата 100 рублей. Стоимость образовательной программы в спортивном клубе составляет 50 рублей, в секции — робототехники 80 рублей. Можно выбрать одну из этих секций (средств хватает), можно посещать два направления, но при этом родителям нужно будет доплатить 30 рублей», — пояснили в пресс-службе.

Все программы допобразования разместят в интернет-навигаторе, где родители смогут выбрать понравившиеся секции или кружки. После того, как родители определятся с программой и подпишут договор с образовательной организацией, в учреждение поступят деньги.

Отметим, оказывать такие услуги смогут и негосударственные организации, у которых есть лицензия на обучение детей по программам допобразования и сертифицированные программы.