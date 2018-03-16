В соцучреждениях Приморья откроются кабинеты реабилитации «особых» детей

В 2018 году в Приморье приступили к реализации Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи детям-инвалидам. Предполагается, что в социальных учреждениях края появятся кабинеты, работающие по реабилитационной программе с «особыми» детьми до трех лет.

О том, что такая работа нуждается в межведомственном взаимодействии, шла речь на круглом столе, который прошел в отделении «Семь-Я» социально-реабилтационного центра «Парус надежды». К дискуссии пригласили специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, здравоохранения, общественных, некоммерческих организаций, работающих с семьями.

По словам директора СРЦН «Парус надежды» Натальи Панковой, новый вид государственной помощи «Социальное сопровождение», включающий технологию ранней помощи семьям с детьми–инвалидами, практикуется в учреждении с 2016 года.

В 2017 году на базе отделения «Семь-Я» открылась Служба раннего вмешательства. Специалисты разрабатывают индивидуальную программу реабилитации, главный смысл которой — привить малышу различные навыки активности.

«С ребенком работают психологи, дефектологи, логопеды, педиатры и другие специалисты. Программа корректируется каждые три месяца и может быть продлена до трехлетия малыша. В дальнейшем, такие детки с родителями приглашаются в специализированные группы «бережного развития», — делится Наталья Панкова.

Специалисты подчеркивают: главный смысл всех реабилитационных мероприятий с «особыми» детками — подготовить их к общению со сверстниками в дошкольных учреждениях.

«Лучший способ социализации — это общение наших подопечных со сверстниками, не имеющими проблемы со здоровьем. Поэтому мы будем рады, если найдем понимание в этом вопросе у коллег из дошкольных образовательных учреждений», — призвала участников круглого стола к взаимодействию директор «Паруса надежды».

Напомним, Комплекс мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи детям-инвалидам, разработанный приморскими специалистами, получил грант федерального Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации.

Задача нового проекта — максимальная помощь на раннем этапе родителям, у которых родился (усыновлен, взят под опеку) ребенок с инвалидностью. До этого с малышами, которым не исполнилось три года, работали только медики.

«Сейчас у мам и пап есть возможность получить квалифицированную психологическую и реабилитационную помощь едва ли не с первых дней рождения ребенка, как только замечены какие-либо отклонения в развитии малыша», — комментирует директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева

В 2017 году, кроме «Паруса надежды», Служба ранней помощи появилась в Арсеньевской «Ласточке». В департаменте рассчитывают, что в этом году подобные структуры будут созданы не только на базе организаций социального обслуживания, а также в учреждениях образования или здравоохранения.