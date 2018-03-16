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На Урале бродячие собаки напали на мать с ребенком
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На Урале бродячие собаки напали на мать с ребенком 

Вести.Ru 16 марта 2018
В Нижнем Тагиле стая собак напала на женщину и ее 4-летнего сына.
Инцидент произошел 4 марта на улице Зари, когда мать вела ребенка в детский сад. У ребенка глубокие царапины на лице и вырван клок волос. Его мама не пострадала.
Как сообщает «Интерфакс», прокуратура проводит проверку по данному факту. Устанавливается, были ли собаки бездомные или у них есть хозяин. Будет проверено, заключен ли контракт на отлов и содержание безнадзорных животных. Если будет найден владелец собак, прокуратура рассмотрит вопрос о взыскании с него через суд суммы причиненного морального вреда.
В Истринском районе Подмосковья стая бродячих собак насмерть загрызла 19-летнего Олега Шушунова. Также собаки напали на 26-летнюю женщину. Ее отбил другой мужчина, вооружившийся палкой.
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