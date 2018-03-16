Директор «Артека» рассказал о главных темах послания президенту от детей лагеря

В МДЦ «Артек» 16 марта пройдёт Детский референдум, в ходе которого на голосование будет вынесено напутствие президенту о том, что должно стать приоритетом в рамках Десятилетия Детства. Этот документ подготовлен на основе реального обсуждения артековцев. Директор «Артека» Алексей Каспржак рассказал RT, какие темы стали главными в послании детей главе государства. «Прежде всего, дети говорили про обеспечение равной доступности образования, творчества и спорта для детей всей страны. Они настаивают на том, чтобы инфраструктура, педагоги, интересные образовательные программы были не только в областных центрах, но и в сёлах. По сути, это запрос на равную доступность образовательных и социальных лифтов, — говорит он. — Следующий по значимости пункт — изменение школьного образования. Чтобы, как они говорят, школа стала интересной, чтобы учёба помогала ребенку понять окружающий мир».

Также дети заявили, что хотели бы путешествовать по стране в образовательных целях.

«Они сформулировали это как «Просим создать систему просветительских путешествий школьников по России». Яркие примеры здесь — желание посетить места, связанные с великими учёными и конструкторами, например, Циолковским и Курчатовым», — добавляет директор.

Помимо этого, в послании президенту поставлен вопрос развития детской дипломатии по примеру «Артека». Дети хотят приглашать в нашу страну сверстников из-за рубежа, узнавать друг друга и показывать Россию, чтобы в будущем дружба между людьми выросла в дружбу между странами, объясняет директор лагеря Алексей Каспржак.

Он также сообщил RT, что послание будет направлено президенту России.

Детский референдум в «Артеке» организуется в соответствии с требованиями для голосования. Для него будут напечатаны бюллетени, обустроены информационные стенды, кабинки и урны для голосования. Результаты референдума зафиксирует Счётная комиссия из числа детей и вожатых.

Международный детский центр «Артек» принял в 2017 году почти 40 тыс. детей. Это абсолютный рекорд за всё время существования лагеря.