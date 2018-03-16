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В Тюменской области врачи вытащили из комы мать семерых детей
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В Тюменской области врачи вытащили из комы мать семерых детей 

Уральский меридиан 16 марта 2018
Фото: Уральский меридиан
В Ишимскую Областную больницу № 4 Ольга Алексашина поступила, уже находясь в коме из-за запущенной пневмонии. Но всё же врачам удалось спасти 45-летнюю пациентку — многодетную мать уже выписали, теперь она вернулась домой к мужу, четырём родным и трём приёмным детям. Как говорит Ольга Ивановна, она должна была выжить, ведь её младшему сыну исполнилось лишь 13 лет.
— Все родные очень переживали за меня. Я безумно благодарна ишимским врачам за спасение моей жизни. Они вернули не только меня к жизни, но и мою семью. Мы снова вместе, — со счастливой улыбкой благодарит врачей выздоровевшая женщина.
Не одну Ольгу Алексашину удалось спасти ишимским врачам — ещё восемь человек в критическом состоянии поступили в больницу с этим же диагнозом в прошлом месяце. Всего от вирусной пневмонии здесь вылечили 160 человек.
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