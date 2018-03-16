Жительница Башкирии лишала еды и избивала 8‐летнего сына

В башкирском городе Белебей местная жительница долгое время не кормила и наносила побои своему 8‐летнему ребенку. Как написал портал Mkset.ru, против 39‐летней женщины возбудили уголовное дело.

Она обвиняется по статье, предусматривающей неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем.

Следствие установило, что женщина продолжительное время не ухаживала за своим сыном, избивала его, а также содержала жилье в антисанитарных условиях. Кроме этого, она регулярно злоупотребляла алкоголем с посторонними лицами в квартире и не давала ребенку спать, а также ругала его, унижая при этом его честь и достоинство. Едой и одеждой мальчика обеспечивали соседи. В результате, ребенка передали опекуну. Подсудимая в предъявленном обвинении свою вину не признала.

Суд приговорил женщину к восьми месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства пяти процентов с заработной платы.