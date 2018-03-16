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Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах и медцентрах с 19 по 31 марта
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Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах и медцентрах с 19 по 31 марта 

ТАСС 16 марта 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах и медцентрах с 19 по 31 марта. В рамках акции москвичи смогут посетить лекции, а также получить консультации врачей, сообщается в пятницу на портале столичной мэрии.
"Морозовская детская городская клиническая больница приглашает родителей с детьми. Участники открытого симпозиума, посвященного лечению эпилепсии, смогут пообщаться со специалистами. Кроме того, консультативный центр больницы проведет встречу по теме «Хирургия», — говорится в сообщении.
В родильных домах пройдут лекции в рамках проекта «Школа будущих мам».
"Дни открытых дверей для беременных пройдут в городской клинической больнице имени М. П. Кончаловского, городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова, городской клинической больнице № 24 и городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева", — отмечает пресс-служба мэра.
Цикл лекций, посвященный устройству психиатрической помощи в Москве, проведут психиатрическая клиническая больница № 1 имени Н. А. Алексеева и психоневрологический диспансер № 18.
Полное расписание дней открытых дверей и адреса клиник представлены на портале мэрии
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