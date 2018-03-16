Специалисты соцслужбы рассказали самарцам о новых инициативах государства в области демографии

Единый день открытых дверей прошёл во всех центрах социального обслуживания населения Самарской области. Специалисты рассказывали посетителям о существующих мерах соцподдержки семьи, материнства и детства. В частности, речь шла о новых инициативах государства в области демографической политики, об изменениях, связанных с ипотечным кредитованием, и об условиях получения выплат на первого ребёнка. Всего на это в области имеют право без малого 10 тысяч человек.

”Уже почти тысяча человек обратилась за консультациями по выплатам на первого ребёнка. Есть люди, которые уже получили, и, соответственно, в бюджете области предусмотрена определённая сумма на эти выплаты”, — подчеркивает Галина Андриянова, заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области.