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Специалисты соцслужбы рассказали самарцам о новых инициативах государства в области демографии
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Специалисты соцслужбы рассказали самарцам о новых инициативах государства в области демографии 

ТРК Губерния 16 марта 2018
Единый день открытых дверей прошёл во всех центрах социального обслуживания населения Самарской области. Специалисты рассказывали посетителям о существующих мерах соцподдержки семьи, материнства и детства. В частности, речь шла о новых инициативах государства в области демографической политики, об изменениях, связанных с ипотечным кредитованием, и об условиях получения выплат на первого ребёнка. Всего на это в области имеют право без малого 10 тысяч человек.
”Уже почти тысяча человек обратилась за консультациями по выплатам на первого ребёнка. Есть люди, которые уже получили, и, соответственно, в бюджете области предусмотрена определённая сумма на эти выплаты”, — подчеркивает Галина Андриянова, заместитель министра социально-демографической и семейной политики Самарской области.
”Молодые семьи пока трудно ориентируются в новой информации, которая касается выплат семьям с детьми. Чтобы всё это разъяснить, для этого мы и проводим дни открытых дверей. И весь год будем их проводить”, — информирует Галина Жданова, директор Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа.
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