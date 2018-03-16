Кемеровская управляющая компания заплатит компенсацию ребенку за травму

В областном центре управляющая компания выплатит компенсацию девочке за травму позвоночника.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в декабре 2015 года девочка выходила из подъезда своего дома по улице В. Волошиной, поскользнулась и упала. В результате ребенок получил травму грудного отдела позвоночника, закрытые компрессионные переломы тел 6, 7 грудных позвонков. Такая травма расценивается как тяжкий вред здоровью.

Девочка из-за травмы до сих пор страдает от болей в спине и ногах, не может самостоятельно подниматься по лестнице, носить портфель, ограничена в движениях. Ребенок 6 раз проходил лечение в стационаре.

Причиной падения и травмирования ребенка стало несвоевременное выполнение управляющей компанией работ по снега и снежно-ледяных образований с прилегающей территории. Мать ребенка находится в трудном материальном положении, в семье воспитываются еще двое несовершеннолетних детей.

В 2017 году прокурор Заводского района предъявил иск управляющей компании. Ответчик не согласился с требованиями гособвинителя, однако результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной травмирования ребенка стало именно падение. В результате суд обязал управляющую компанию выплатить девочке компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей и возмещение материальных затрат в размере 13 000 рублей.