5 шагов эмоционального воспитания, которые важно знать каждому родителю

Эмпатия — полезная штука. Она помогает детям увидеть в родителях союзников. Мы же, сочувствуя и сопереживая им, закладываем кирпичики их счастливого будущего. А в настоящем дети рассказывают нам, о чем думают и что чувствуют. И когда появятся конфликты — это поможет разрешить их. В конце концов настанет день, когда когда они будут готовы услышать наши предложения!

Как сделать это реальным — рассказывает профессор психологии Джон Готтман в книге «Эмоциональный интеллект ребенка».

Жизнь без эмпатии

Представьте себе, что вы росли в доме, где вам не сочувствуют. Представьте, что ваши родители ожидают, что вы всегда будете веселым, счастливым и спокойным. В этом доме печаль и гнев считаются признаком неудачи или потенциальной катастрофы. Когда мама и папа видят вас в мрачном настроении, то начинают волноваться. Они говорят, что предпочитают, чтобы вы были довольным и оптимистичным, «видели светлую сторону», никогда не жаловались и никогда и ни о чем не говорили плохо.

Маленькая сестра забирается к вам в комнату и рвет вашу коллекцию комиксов. В школе вас ругают за то, чего вы не делали, и ваш лучший друг не помогает вам защититься. Но это даже не самое главное. Если вы называете свою маленькую сестру вредителем, ваша мать говорит: «Конечно, ты так не думаешь!» А когда вы заговариваете об инциденте в школе, ваш отец говорит: «Должно быть, ты сделал что-то такое, что спровоцировало учителя». «Твой научный проект провалился? Забудь об этом».

Таким образом, через некоторое время вы приучаетесь держать язык за зубами. И что же вы узнаете, живя в этом искусственном мире? Ну, во-первых, что вы совсем не такой, как ваши родители, потому что у них нет тех плохих и опасных чувств, которые есть у вас. Вы узнаете, что из-за своих чувств вы являетесь проблемой для своих родителей. Естественно, такое положение дел приводит вас в замешательство, особенно по мере того, как вы становитесь старше и обнаруживаете очевидный факт, что иногда жизнь — это тяжелое бремя.

unsplash.com Скорее всего, вы бы не чувствовали себя таким одиноким. Вы чувствовали бы, что ваши родители на вашей стороне независимо от того, что произошло. Вы бы знали, что можете обратиться к ним за поддержкой, потому что они понимают, что происходит у вас внутри.

По своей сути, эмпатия — это способность разделять чувства другого человека. И если мы сможем сообщить своим детям, что понимаем их эмоции, то подтвердим правильность их переживаний и поможем научиться себя успокаивать. Этот навык позволит нам быть «в струе» независимо от камней и порогов, которые ожидают наши отношения.

5 ступеней эмоционального воспитания

Сама идея эмпатии проста, но ее не всегда легко реализовать в повседневных отношениях. Итак, вот что нужно делать:

понять эмоцию ребенка

отнестись к эмоции как к возможности для сближения и обучения

сочувственно выслушать ребенка и подтвердить обоснованность его чувств

помочь ребенку правильно назвать свои эмоции

обозначить пределы переживаний, одновременно помогая решить проблему

Рассмотрим каждый шаг подробнее.

Шаг № 1: осознание эмоций ребенка

Чтобы родители могли понять, что чувствуют их дети, они должны научиться сначала осознавать свои эмоции. Но что значит «осознавать эмоции»? Открыто их выражать? Отказаться от защиты? Закрытые мужественные отцы могут задать вопрос, что станет с их образом крутого мужчины, который они совершенствовали с начальных классов школы? На самом деле люди могут быть эмоционально осознанными и хорошо приспособленными для эмоционального воспитания без необходимости чрезмерно выражать свои чувства или терять контроль над собой.

Родители, которые осознают собственные эмоции (неважно, насколько они сильные), могут использовать свою восприимчивость, чтобы настраиваться на чувства детей. Не все эмоциональные сообщения детей легко расшифровываются, но это дело практики.

Если хотите лучше осознавать свою эмоциональную жизнь — есть рецепты. Обычные способы добраться до своих чувств включают медитацию, молитву, ведение дневника и формы художественного выражения, такие как игра на музыкальных инструментах или рисование.

Шаг № 2: эмоция как средство для сближения и обучения

Для многих родителей сама идея, что детские негативные эмоции являются возможностью для сближения и обучения, служит облегчением, освобождением и великим «вот оно!». Нам больше не нужно считать гнев своих детей вызовом нашей власти, детские страхи — свидетельством нашей некомпетентности как родителей, а их печаль — как «еще одну чертову проблему, с которой я должен сегодня разобраться».

Когда ребенок испытывает печаль, гнев или страх, он больше всего нуждается в родителях. А возможность успокоить расстроенного ребенка как ничто другое позволяет нам «почувствовать себя родителями».

unsplash.com Шаг № 3: сочувственное выслушивание и подтверждение обоснованности чувств ребенка

Сочувствующие родители используют глаза, чтобы наблюдать за физическими проявлениями эмоций своих детей, воображение, чтобы взглянуть на ситуацию с точки зрения ребенка, и слова, чтобы обозначить эмоцию успокаивающим, некритическим ответом, показывающим, что ребенка услышали.

Помните, что в момент, когда ребенок переживает сильные эмоции, взаимный обмен простыми наблюдениями работает лучше, чем «прощупывание». Вы спросите дочь: «Почему тебе грустно?», но она может ничего об этом не знать. Она еще ребенок, у нее нет за плечами многих лет самоанализа, поэтому и готового ответа у нее нет. Возможно, она расстроена из-за ссоры родителей, или потому, что чувствует себя уставшей. Поэтому лучше всего просто озвучивать то, что вы видите. Например, скажите: «Кажется, ты сегодня немного устала» или «Я заметил, что ты нахмурилась, когда я упомянул о концерте» — и ждите ответа.

Шаг № 4: помочь ребенку обозначить эмоцию словами

Следующий простой, но очень важный шаг эмоционального воспитания состоит в том, чтобы помочь детям назвать эмоции, которые они испытывают.

Помощь в обозначении эмоции позволяет детям превратить аморфное, страшное, неприятное чувство в нечто определимое, имеющее границы и являющееся нормальной частью повседневной жизни. Гнев, печаль и страх становятся переживаниями, которые есть у всех и с которыми все справляются.

Обозначение эмоции словами идет рука об руку с сочувствием. Родитель видит своего ребенка в слезах и говорит: «Наверное, тебе очень грустно?» С этого момента ребенок не только чувствует, что его поняли, но у него также есть слово, чтобы описать то сильное чувство, которое он испытывает.

Так что помогайте своим детям находить слова, позволяющие описать их чувства. Это не означает, что детям нужно рассказывать, что и как они должны чувствовать. Ваша задача — расширить словарный запас так, чтобы ребенок мог выразить то, что он чувствует. Например, если ребенок зол, он может одновременно ощущать разочарование, ярость или ревность, он может чувствовать, что его предали. Чем точнее дети смогут выразить свои чувства словами, тем лучше, так что помогите им научиться правильно их обозначать.

Шаг № 5: введение ограничений + помощь в решении проблемы

Итак, вы выслушали ребенка, помогли ему понять и озвучить его эмоции и, скорее всего, обнаружили, что перешли к решению проблемы. Этот процесс также состоит из пяти шагов:

введение ограничений

определение целей

обдумывание возможных решений

оценка предложенных решений на основе ценностей вашей семьи

помощь ребенку в выборе решения

На первый взгляд этот процесс может показаться довольно громоздким, но с практикой все действия становятся автоматическими и выполняются достаточно быстро. Так что смело используйте его для решения проблем вместе с детьми.

Введение ограничений

Для маленьких детей процесс решения проблемы зачастую начинается с того, что родители устанавливают ограничения на неподобающее поведение. Например, ребенок выражает негативные чувства в неприемлемой форме — бьет приятеля. Детям важно объяснить, что проблемой являются не их чувства, а их плохое поведение.

Определение целей

Следующим шагом после того, как родители чутко выслушали ребенка, назвали их чувства и установили ограничения на нежелательное поведение, является определение целей решения проблем.

Чтобы определить цель, спросите ребенка, какой результат он хотел бы получить. Часто ответ бывает прост: он хочет исправить перекосившегося воздушного змея или решить неполучившуюся задачу по математике. Некоторые ситуации потребуют более сложных решений. Например, после драки с сестрой ему, возможно, придется решать, что лучше: отомстить или найти способ предотвратить драки в будущем.

unsplash.com Обдумайте возможные решения

Дальше стоит придумать варианты решения проблемы. Идеи родителей могут быть очень полезными, особенно для детей младшего возраста, которым трудно предложить несколько вариантов. Тем не менее вы не должны полностью брать на себя поиск решений. Если вы действительно хотите, чтобы ваш ребенок достиг результата, то нужно поощрять его предлагать идеи самому.

Оценка предложенных решений на основании ценностей вашей семьи

Теперь настало время перейти к обсуждению идей с тем, чтобы решить, какие из них стоит опробовать, а какие следует отбросить. Поощряйте ребенка рассматривать каждое решение отдельно, задавая следующие вопросы:

Помогите ребенку выбрать решение

Изучили последствия? Теперь предложите ребенку выбрать один или несколько вариантов. Помогая своим детям принимать решения, не забывайте, что дети учатся на собственных ошибках. Если ваш ребенок склоняется к идее, которая не сработает, но и не принесет вреда, вы можете позволить ее попробовать. А когда она окажется неэффективной, предложить ему перейти к следующему варианту.

Когда мы, взрослые, проявляем эмпатию — это «раскрывает» наших детей. Они пускают нас в свой мир, их мотивы перестают быть таинственными и мы лучше их понимаем. А главное, они начинают больше нам доверять. Это стоит того, чтобы приложить усилия.

По материалам книги «Эмоциональный интеллект ребенка».

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