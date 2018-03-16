В Косино-Ухтомском районе работает «Лучший по профессии» инспектор по делам несовершеннолетних

Звание «Лучший по профессии» по итогам городского конкурса получила Елена Румянцева , старший инспектор группы по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы.

Елена одержала победу в своем подразделении, затем на окружном этапе конкурса, и теперь она уже лучшая в городе.

Она продемонстрировала отличные знания законодательства, показала хорошую физическую и огневую подготовку. Но это еще не все, также Елена умеет вникать в проблемы подростков и находить пути их решения. Искреннее общение с детьми залог ее успешности в работе.

Понимать своих подопечных офицеру полиции еще помогает то, что она сама является мамой. Все свободное время Елена Румянцева посвящает своим детям. Она считает, что главное — знать и разделять интересы ребенка и общаться с ним на равных. Работу с несовершеннолетними детьми Елена начала с 2006 года.