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В Косино-Ухтомском районе работает «Лучший по профессии» инспектор по делам несовершеннолетних
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В Косино-Ухтомском районе работает «Лучший по профессии» инспектор по делам несовершеннолетних 

Управа района Косино-Ухтомский 16 марта 2018
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Звание «Лучший по профессии» по итогам городского конкурса получила Елена Румянцева, старший инспектор группы по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы.
Елена одержала победу в своем подразделении, затем на окружном этапе конкурса, и теперь она уже лучшая в городе.
Она продемонстрировала отличные знания законодательства, показала хорошую физическую и огневую подготовку. Но это еще не все, также Елена умеет вникать в проблемы подростков и находить пути их решения. Искреннее общение с детьми залог ее успешности в работе.
Понимать своих подопечных офицеру полиции еще помогает то, что она сама является мамой. Все свободное время Елена Румянцева посвящает своим детям. Она считает, что главное — знать и разделять интересы ребенка и общаться с ним на равных. Работу с несовершеннолетними детьми Елена начала с 2006 года.
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