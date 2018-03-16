«Нигерия в снегах»: не видевшие кулера дети ужаснули Сеть

В соцсетях набирает популярность история о детях из поселка Славянка Омской области. Волонтеры впервые вывезли их в город, и там они впервые в жизни увидели кулер, «Макдоналдс» , лифт и «цивилизованные туалеты».

Деньги на поездку собирала мать журналиста Мити Алешковского Тамара Эйдельман

Это дети из малообеспеченных семей. Им помогает религиозная организация «Каритас». В Славянке живет 1900 человек, раньше там был завод, но он давно закрылся и сейчас там просто ужас, рассказала она «Ридусу»

Во многих семьях родителям за долги отключили свет, воду или отопление.

«Мы собирали деньги для двух семей, которые замерзали — у них не было денег на дрова. У этих детей родители кто пьет, кто сидит, кто наркоман. Кто-то с бабушками, кто-то с этими пьяными родителями», — поделилась Эйдельман.

Мать Алешковского разместила в Facebook письмо волонтеров, которые ездили с детьми в Омск.

«Мини каникулы в Омске прошли на ура! Ребята с нетерпением ждали и этот день настал. С полными рюкзаками и надеждами мы загрузились в маршрутку. По дороге смотрели на бескрайние сибирские поля, усыпанные серебристым снегом, с нетерпением ожидая встречи с Омском. «Что же это за город, — спрашивали дети, — а какие шары в боулинге, что такое ТЮЗ? Где мы будем спать? А в Макдональдсе чем кормят? На какой фильм мы пойдём?»

В первый день ребят сводили в боулинг и на мультфильм. В торговом центре они катались на лифте и любовались красивым залом с фонтаном. На следующий день планировался поход в ТЮЗ и «Макдоналдс».

«Театр юного зрителя — ТЮЗ. Большое, просторное красивое здание, дети с восхищением смотрят на люстры, бегают по залу. Вдруг в поле их зрения попадает неизвестное устройство. Всей гурьбой они кидаются к нему, чуть не сваливая своим напором. Что это за странное приспособление? «А что это такое? — спрашивает Дима (7 лет). — А как это достать?». Объясняем им, что это кулер с водой и как им пользоваться. Дети начинают вырывать стаканчики из подставки, подставлять их под краники, ошпаривая руки, они взвизгивают, каждому хочется быть первым. «Какая вкусная вода! Пейте, напивайтесь! — Аня (10 лет) — Как приятно хрустят в руках стаканчики». И больше ничего вокруг — только вода и хруст», — говорится в посте.

Спектакль «Дикий утенок» впечатлил маленьких жителей Славянки. Они активно комментировали представление. Например, на фразу из спектакля «Отсидел утенок в полынье, пока не ушли охотники» девятилетний Слава ответил: «Ха-ха… Отсидеть можно на зоне».

В «Макдоналдсе» дети попробовали картошку и чизбургер. А еще им очень понравился «цивилизованный туалет», рассказали волонтеры.

Самым популярным местом для нас стал туалет, там было так красиво! Вода из крана бежала сама -только поднеси руку. Сушилка сбивала с ног, дети сушили под ней голову, когда ещё будет такая возможность — помыть часть тела и быстро высушить. Надо успеть побегать по лестнице и сходить посмотреть, какой здесь цивилизованный туалет.

Эйдельман объяснила, что сначала хотела пересказать письмо, но потом решила поместить его на странице, ничего не исправляя.

«Пусть все почитают, как в нашей стране дети пытаются понять, что это за штука такая чудесная — кулер! И как они в «Макдоналдсе», словно дикие звери, накидываются на еду. И какие ассоциации у них вызывает сказка в театре. Еще в этот самый момент в отделение «Каритас» в Омске прибыли сладкие посылки… И мне были нужны фотографии детей со сладостями для отчета. И оказалось, что взрослые успели сделать только одну фотографию, потому что дети схватили сладости — и сразу все съели», — поделилась активистка.

Мать Алешковского призналась, что дети из Славянки напомнили ей маленьких жителей африканской деревни.

«В Африке я была в деревне масаев, мы давали детям там шоколадки — и они сразу засовывали их в рот и глотали, не прожевывая — одну, вторую, третью. Вот и мы — Нигерия в снегах», — заключила собеседница «Ридуса».

В комментариях пользователи признали, что такая ситуация может быть во многих регионах России.

Журналист Дмитрий Алешковский назвал жизнь детей в таких условиях катастрофой.