Гриль-бар «Жаровня — дети» стал партнером ЕжикFamily

Гриль-бар «Жаровня — дети» подписал соглашение о партнерстве с сайтом «Ежик-Ежик» и теперь предоставляет всем держателям виртуальной карты ЁжикFamily скидку 11% на чек в будни и выходные дни.

В Центральном Детском Магазине не так много мест, где можно накормить детей домашней едой, а не картофелем фри и наггетсами. В «Жаровне» есть суп с фрикадельками, куриный бульон с маленькими пельменями, а еще хлебная соломка, обернутая сыром чечил и политая брусничным соусом. Детям такое нравится! Бургеры и картошка тоже есть, но приготовлены они правильно, по-домашнему.

В зале показывают старые мультфильмы. Малышам приносят карандаши и бумагу, чтобы они могли рисовать. Словом, в детской «Жаровне» все устроено так, чтобы зайти на час, отдохнуть от магазинных толп и спокойно покормить детей. А со скидкой в 11% средняя сумма чека в полторы тысячи приятно уменьшится.

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