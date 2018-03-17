Во Владивостоке появятся пять современных детских садов

Строительство начнется в 2018 году.

Строительство и реконструкция пяти детских садов начнётся во Владивостоке в этом году, об этом сообщил глава города Виталий Веркеенко на одной из встреч с жителями краевого центра. Дополнительными местами в детсадах будут обеспечены более тысячи малышей приморской столицы в возрасте от полутора до шести лет. Планируется, что строительные работы начнутся уже в третьем квартале 2018 года.

«Строительство детских садов стало возможным благодаря федеральной субсидии, которую получит Владивосток на развитие социальной инфраструктуры, — отметил глава Владивостока Виталий Веркеенкою. — Сейчас в городе работает 120 дошкольных учреждений, которые посещают почти 25 тысяч воспитанников. Рост рождаемости влечёт за собой увеличение потребности в дополнительных местах в дошкольных учреждениях образования. Участие в федеральных и краевых программах позволит решить вопрос с обеспечением детей местами в муниципальных детских садах».

Самый большой детский сад на 350 мест будет реконструирован по улице Постышева, 7а. Когда-то здесь было дошкольное учреждение, в которое ходили 220 малышей, но в годы демографического кризиса его отдали в частные руки. В 2013 году администрации Владивостока удалось выкупить здание и оформить в муниципальную собственность. Специалисты разработали проектную документацию на реконструкцию старого здания садика, увеличив проектную мощность дошкольного учреждения с 220 до 350 ребятишек. После реконструкции у малышей Первореченского района появится современный детский сад на 18 групп, четыре из которых будут ясельными — от 1,5 до 3 лет, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.