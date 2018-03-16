В Калининграде потенциальным волонтерам рассказали о пользе смеха

Калининградский благотворительный центр «Верю в чудо» существует уже более десяти лет. Все это время сотрудники НКО помогают детям с тяжелыми излечимыми и неизлечимыми заболеваниями и сиротам. Успехи центра на этом фоне выглядят достаточно внушительно: в среднем «Верю в чудо» помогает 12500 детям и их семьям.

До 2012 года в центре работали только добровольцы. Волонтеров среди сотрудников НКО подавляющее большинство и сегодня. Для привлечения потенциальных добровольцев «Верю в чудо» дважды в месяц устраивает дни открытых дверей.

В четверг, 15 марта, такое мероприятие было посвящено социальному проекту «Клоунотерапия» и особенностям работы с детьми, находящихся на долгосрочном лечении в отделении онкогематологии.

«Клоун — это волшебное доброе существо, которое всегда в душе ребенок, а не взрослый, не врач. С клоуном ребенок вместе посмеется или даже погрустит. Он поможет понять, что, несмотря на боль и стресс, отчаяние, всегда есть что-то светлое, радостное. С этим клоуном можно и похулиганить, и громко песни попеть, поиграть, решить какие-то задачи педагогические или психологические», — говорит специалист по паллиативной клоунотерапии Елена Бычкова

В «Верю в чудо» она не имеет никакой официальной должности. Работает волонтером, соответственно не получает и никакой зарплаты. Центр помогает ей лишь с закупкой необходимого реквизита и «расходников», вроде грима.

«Паллиативная клоунотерапия несколько отличается от больничной. К таким детям мы обычно идем домой, так как таким детям необходима безопасная среда, которую ему стараются обеспечить дома, а не где-то в каком-то учреждении или досуговом центре. На нас это накладывает определенные обязательства, психологические, этические и медицинские рамки», — объясняет она нюансы своей работы.

С ее слов, дни открытых дверей отлично справляются с привлечением потенциальных волонтеров, часть из которых позднее от простой помощи благотворительному центру переходят на непосредственную работу с больными детьми. «Иногда к нам приходят люди, которые начинают фотографами, а заканчивают клоунадой, например», — говорит Елена.

Конечно, одного желания, чтобы тут же пойти в больничную палату, недостаточно. Сначала волонтер проходит необходимое обучение. «Оно не длительное, но там достаточно емко и четко объясняются те вещи, которые должен знать волонтер, когда он идет в больницу. После этого начинается стажерство. Человек, который пришел первый раз и хочет идти к детям, одного его никто не оставит, он идет в компании бывалых волонтеров», — продолжает Бычкова.

Эксперт отмечает, что работа волонтеров отличается от отделения к отделению. Свои особенности накладывают и диагнозы, и продолжительность лечения.

«Когда волонтер определяется с отделением, он прикрепляется к координатору отделения. Составляется расписание на неделю, где расписывается кто когда пойдет. Ребята заранее продумывают, чем они будут заниматься, чтоб это было разнообразно, некоторые же месяцами в больнице лежат», — говорит Елена Бычкова.

Стоит отметить, что в минувшем году центр «Верю в чудо» стал учредителем частного благотворительного хосписа для детей и молодых взрослых «Дом Фрупполо». Строительство в Калининграде детского хосписа проходит параллельно с системной работой по сопровождению детей в рамках существующих благотворительных программ.