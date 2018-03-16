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В Серове ВИЧ-диссидентка заразила ребенка
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В Серове ВИЧ-диссидентка заразила ребенка 

Уралинформбюро 16 марта 2018
Фото: Уралинформбюро
Родился здоровым.
Жительница Серова заразила своего ребенка ВИЧ. Младенец появился на свет здоровым. Однако женщина, не желающая лечиться от вируса, кормила его грудью. К шести месяцам ребенок был инфицирован, сообщает газета «Глобус» со ссылкой на заведующую серовским филиалом областного СПИД-центра Елену Исыпову.
Женщина не принимала терапию во время беременности и отказалась от препаратов после родов. Ее поддержал муж. Семья отказалась от наблюдения у специалистов центра, передает "Уралинформбюро".
В 2018 году в Серове зарегистрировано 4 ребенка с диагнозом ВИЧ. Их матери не наблюдались в женской консультации. За 2017 год специалисты центра выявили 46 женщин с вирусом иммунодефицита. У 20 ВИЧ-положительных серовчанок в прошлом году родились дети. Диагноз подтвердился только у одного из них.
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