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«Лиза Алерт» и «Понарошку» разработали карточки по безопасности для детей
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«Лиза Алерт» и «Понарошку» разработали карточки по безопасности для детей 

Ezhikezhik.ru 16 марта 2018
Фото: Ezhikezhik.ru
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» совместно с магазином игрушек «Понарошку» разработали «Карточки безопасности для детей».
Набор из 18 карточек предназначен для детей от 6 лет. В него входят наглядные рекомендации, что делать в экстренных случаях (мама уехала на автобусе, а ребенок остался на остановке; ребенок потерялся в торговом центре; потерялся в лесу; испугался один в квартире, когда кто-то зазвонил в дверь) и задания (отметить фломастером, что надо взять с собой в поход или обвести по контуру фразу «На лед выходить нельзя»).
Карточки ламинированы, поэтому на них можно много раз писать и затем стирать написанное. Рисунки и задания, созданные художником Тимом Яржомбеком, доступны дошкольникам и младшим школьникам. Карточки поступят в продажу в ближайшие дни.
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