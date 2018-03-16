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Дагестанские медики выходили младенца весом 450 граммов
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Дагестанские медики выходили младенца весом 450 граммов 

«Это Кавказ» 16 марта 2018
Фото: Mirmol.ru
Врачи Республиканского перинатального центра «Мама Патимат» в Дагестане выходили младенца, весившего при рождении 450 граммов. Девочку уже выписали, она чувствует себя хорошо.
Девочка родилась 2 января этого года. Ребенка сразу же поместили в кувез — специальный аппарат для выхаживания новорожденных — и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, так как она не могла самостоятельно дышать. Все это время ее кормили грудным молоком с помощью желудочного зонда, сообщается на сайте Минздрава республики.
В итоге за 2,5 месяца вес девочки увеличился до 2202 граммов. Сейчас малышка находится дома.
«Случаи выхаживания новорожденных детей с весом меньше 500 граммов в практике российской медицины единичны. У нас в центре подобный случай впервые. Сегодня малышка чувствует себя хорошо и готова к самостоятельной жизни», — рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Эльдар Шаихов.
Согласно стандартам ВОЗ, потенциально жизнеспособными считаются дети, родившиеся после 22-й недели, с массой тела не менее 500 граммов.
На сегодняшний день в отделении реанимации новорожденных находятся еще восемь малышей, появившихся на свет раньше срока.
Перинатальный центр «Мама Патимат» открылся в Махачкале 1 июня 2017 года. Центр рассчитан на 150 коек и может ежегодно принимать более 8 тысяч пациенток. С момента открытия в клинике родилось почти три тысячи детей.
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