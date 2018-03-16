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В социальной сети обнаружили очередную кировскую группу, в которой занимались травлей детей
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В социальной сети обнаружили очередную кировскую группу, в которой занимались травлей детей 

РИА «ФедералПресс» 16 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ходе мониторинга было установлено, что в одной из кировских пабликов в социальной сети «ВКонтакте» размещены фотографии несовершеннолетних с комментариями, оскорбляющими их честь и достоинство. По данным областной прокуратуры, страница сообщества находилась в открытом доступе.
Для устранения выявленных нарушений, в суд было направлено исковое заявление о признании размещенной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
В своем решении надзорное ведомство ссылается на Конвенцию о правах ребенка, согласно которой государство обеспечивает в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка.
Ранее сообщалось о похожем случае в Энгельсе, где насильник унижал женщин в социальной сети
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