Ещё
Забытый мальчик родом из Александрова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Забытый мальчик родом из Александрова 

ТВ-МИГ 16 марта 2018
Фото: ТВ-МИГ
Региональное управление Следственного комитета России установило номер детского садика, в котором воспитатели забыли мальчика после дневной прогулки, сообщает пресс-служба ведомства.
Детский сад №23, в котором произошел инцидент с участием ребенка, расположен в городе Александрове и в настоящее время в этом учреждении выясняются все обстоятельства произошедшего.
Департаментом образования администрации области инициирована ведомственная служебная проверка. Следствием также начаты мероприятия с должностными лицами этого садика и городским управлением образования.
В Следственном комитете отмечают, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Интересно, только одно, озадачится ли Следком вопросом: почему мужчина, который снимал это видео, не помог мальчику и не побежал сразу в детский сад, а продолжал снимать страдания малыша на камеру мобильного телефона?
ТВ-МИГ: последние новости
В Вязниковском районе 20-летний насильник надругался над 5-летней девочкой Про корь почему-то молчат Природу Владимирщины смогут воспеть дети всего мира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение