Забытый мальчик родом из Александрова

Региональное управление Следственного комитета России установило номер детского садика, в котором воспитатели забыли мальчика после дневной прогулки, сообщает пресс-служба ведомства.

Детский сад №23, в котором произошел инцидент с участием ребенка, расположен в городе Александрове и в настоящее время в этом учреждении выясняются все обстоятельства произошедшего.

Департаментом образования администрации области инициирована ведомственная служебная проверка. Следствием также начаты мероприятия с должностными лицами этого садика и городским управлением образования.

В Следственном комитете отмечают, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Интересно, только одно, озадачится ли Следком вопросом: почему мужчина, который снимал это видео, не помог мальчику и не побежал сразу в детский сад, а продолжал снимать страдания малыша на камеру мобильного телефона?