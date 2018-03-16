В Вешняках пройдет мастер-класс по сборке роботов

Юные жители района Вешняки попробуют себя в сборке роботов.

Для детей в возрасте 6+ пройден мастер-класс, в ходе которого они познакомятся с робототехникой. В мастер-классе совместно с детьми могут принять участие и их родители. Вместе с детьми они увидят, как от создания простых механизмов можно прийти к сложному, как дети в игре, могут изучать математику, физику, программирование и многое другое.

Мастер-класс состоится завтра, 17 марта в 12.00 в актовом зале детской библиотеки им. А. С. Неверова по адресу: ул. Вешняковская, д. 24б. Участие в нём бесплатное, но строго по записи по ссылке: http://robotech.moscow/request.