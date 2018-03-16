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Цикл профилактических бесед с родителями подростков продолжился в Старом Крюково
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Цикл профилактических бесед с родителями подростков продолжился в Старом Крюково 

Старое Крюково 16 марта 2018
Фото: Старое Крюково
Инспектор отдела по делам несовершеннолетних Ольга Кузнецова провела беседу с родителями школьников 5-7 классов школы №719.
14 марта сотрудник органов правопорядка прочитала родителям школьников лекцию «Ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений против личности».
О. Кузнецова рассказала родителям об основных причинах, по которым происходят конфликты у подростков. Она привела примеры произошедших в Зеленограде случаев, с чем реально сталкиваются инспекторы в своей практике, и что они со своей стороны делают для профилактики подростковых правонарушений. Инспектор призвала родителей обращать пристальное внимание на то, чем живут их дети, какие у них интересы, с кем общаются. Особое внимание стоит уделять социальным сетям, ведь именно оттуда начинаются различные конфликты, перерастающие в драки, травлю подростков.
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