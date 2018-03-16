Цикл профилактических бесед с родителями подростков продолжился в Старом Крюково

Инспектор отдела по делам несовершеннолетних Ольга Кузнецова провела беседу с родителями школьников 5-7 классов школы №719.

14 марта сотрудник органов правопорядка прочитала родителям школьников лекцию «Ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений против личности».

О. Кузнецова рассказала родителям об основных причинах, по которым происходят конфликты у подростков. Она привела примеры произошедших в Зеленограде случаев, с чем реально сталкиваются инспекторы в своей практике, и что они со своей стороны делают для профилактики подростковых правонарушений. Инспектор призвала родителей обращать пристальное внимание на то, чем живут их дети, какие у них интересы, с кем общаются. Особое внимание стоит уделять социальным сетям, ведь именно оттуда начинаются различные конфликты, перерастающие в драки, травлю подростков.