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Сочинские власти окажут любую помощь семье убитой пятилетней девочки
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Сочинские власти окажут любую помощь семье убитой пятилетней девочки 

РИА «ФедералПресс» 16 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сейчас ее матери предложено на время определить полуторагодовалого ребенка в сочинский дом ребенка, старшую девочку — в социальный реабилитационный центр, а новорожденного — в неонатологическое отделение перинатального центра. Данные меры предложены на время, пока «семья не встанет на ноги», сообщает KrasnodarMedia.
В администрации города рассказали, что с семьей работают социальные службы, психологи, поскольку все родственники находятся в тяжелом психологическом состоянии. Кроме этого, городские власти займутся всеми вопросами, касающимися похорон погибшей девочки.
Мама сможет без ограничений посещать детей. Но это будет сделано лишь с ее согласия, до момента пока семья не встанет на ноги. В городе сейчас находятся родственники семьи, родная бабушка детей, их тетя», — сказала замглавы Сочи Ирина Романец.
«ФедералПресс» напоминает, что задержанный по подозрению об убийстве пятилетней падчерицы в Краснодарском крае, рассказал о подробностях случившегося.
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