Сочинские власти окажут любую помощь семье убитой пятилетней девочки

Сейчас ее матери предложено на время определить полуторагодовалого ребенка в сочинский дом ребенка, старшую девочку — в социальный реабилитационный центр, а новорожденного — в неонатологическое отделение перинатального центра. Данные меры предложены на время, пока «семья не встанет на ноги», сообщает KrasnodarMedia.

В администрации города рассказали, что с семьей работают социальные службы, психологи, поскольку все родственники находятся в тяжелом психологическом состоянии. Кроме этого, городские власти займутся всеми вопросами, касающимися похорон погибшей девочки.

Мама сможет без ограничений посещать детей. Но это будет сделано лишь с ее согласия, до момента пока семья не встанет на ноги. В городе сейчас находятся родственники семьи, родная бабушка детей, их тетя», — сказала замглавы Сочи Ирина Романец