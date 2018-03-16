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В школе Зеленограда состоялась лекция по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних
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В школе Зеленограда состоялась лекция по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

Префектура Зеленоградского административного округа 16 марта 2018
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Инспектор ОДН ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково, капитан полиции Ольга Кузнецова провела беседу с родителями школьников по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
В школе №719 Зеленограда состоялась лекция для родителей учащихся 5-7 классов на тему: «Ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений против личности».
В начале лекции инспектор ОДН рассказала родителям об основных причинах, по которым происходят конфликты у подростков. Она привела примеры того, что происходит в Зеленограде, с чем реально сталкиваются инспекторы в своей практике, и что они со своей стороны делают для профилактики. Ольга Кузнецова призвала родителей обращать пристальное внимание на то, чем живут их дети, какие у них интересы, с кем общаются. Особое внимание стоит уделять социальным сетям, ведь именно оттуда начинаются различные конфликты, перерастающие в драки, травлю подростков.
Сотрудница полиции обсудила с родителями школьников основные статьи уголовного кодекса Российской Федерации, которые нарушают подростки, и какое наказание грозит им за то или иное преступление.
В завершение лекции Ольга Кузнецова призвала родителей быть крайне внимательными к изменению в обычном поведении ребенка: «Важно расположить подростка к себе, чтобы у него возникло желание делиться с вами своими проблемами, переживаниями. Чтобы вы были авторитетом в его глазах. Важно взрастить в них понимание, что любую проблему можно решить, важно не отчаиваться и доверять своим близким».
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