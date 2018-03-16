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В Ханты-Мансийске для детей-сирот организовали благотворительную акцию
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В Ханты-Мансийске для детей-сирот организовали благотворительную акцию 

АиФ Югра 16 марта 2018
Фото: АиФ Югра
Сегодня, 16 марта в Центре искусств для одарённых детей севера состоялась благотворительная акция «Мастерская добрых дел!», приуроченная к объявленному Году добрых дел в Ханты-Мансийском районе.
Главными участниками стали дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники центров «Радуга» и «Лучик», дети из опекаемых, многодетных и приемных семей, а также их родители.
Одна из организаторов мероприятия Татьяна Волдина отметила: «Данное мероприятие направленно на объединение жителей нашего района и страны. Важно, чтобы каждый обратил внимание на того человека, который находится рядом с ним и понял, что каждый из нас обладает способностями, силами и возможностями, которые ведут к ежедневным добрым делам».
«Мероприятие такого масштаба впервые проводится в Ханты-Мансийске, — рассказала директор МБУ дополнительного образования Ханты-Мансийского района Наталья Фуртунэ. — Очень важно проводить такие встречи, так как дети могут пообщаться друг с другом и подружиться. Цель такого мероприятия — сплотить детей и их родителей».
Поддержать организаторов и участников приехал глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин, а также главы сельских поселений района и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.
На многочисленных мастер-классах дети своими руками создавали поделки и игрушки. Ребят учили делать конфетные букеты с игрушкой, сердечки из бисера, пасхальные яйца из фетра на магнитах, кукол, птичек. Всего 20 мастер-классов было запланировано для участников акции.
В рамках акции прошел балет «Щелкунчик и мышиный король» от воспитанников Центра искусств. А также детям провели экскурсию в Государственном художественном музее.
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