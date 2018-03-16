Новый детский сад за 89 млн рублей открылся в Башкирии

В селе Учалы открылся новый детский сад на 139 мест, сообщает пресс-служба госкомстроя республики. Двухэтажное здание площадью 3733 кв. м стало вторым корпусом детского сада №1. Здесь установлена современная мебель, есть разнообразное игровое и обучающее оборудование. Оборудованы кабинеты логопеда, педагога-психолога, готовы к работе изостудия и кабинет родной природы. Физкультурный зал оснащен специальными детскими тренажерами. Оборудован пищеблок, состоящий из 13 помещений.

На первом этаже детсада напольное покрытие смонтировано с использованием технологии «теплый пол». В групповых помещениях и на территории установлены камеры видеонаблюдения, контроль ведется круглосуточно. Из республиканского бюджета на строительство детского сада было выделено 89 млн рублей.