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Новый детский сад за 89 млн рублей открылся в Башкирии
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Новый детский сад за 89 млн рублей открылся в Башкирии 

АиФ-Уфа 16 марта 2018
Фото: АиФ-Уфа
В селе Учалы открылся новый детский сад на 139 мест, сообщает пресс-служба госкомстроя республики. Двухэтажное здание площадью 3733 кв. м стало вторым корпусом детского сада №1. Здесь установлена современная мебель, есть разнообразное игровое и обучающее оборудование. Оборудованы кабинеты логопеда, педагога-психолога, готовы к работе изостудия и кабинет родной природы. Физкультурный зал оснащен специальными детскими тренажерами. Оборудован пищеблок, состоящий из 13 помещений.
На первом этаже детсада напольное покрытие смонтировано с использованием технологии «теплый пол». В групповых помещениях и на территории установлены камеры видеонаблюдения, контроль ведется круглосуточно. Из республиканского бюджета на строительство детского сада было выделено 89 млн рублей.
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