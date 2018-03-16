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В Саратовской области ребенок попал на операционный стол из-за нерадивой матери
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В Саратовской области ребенок попал на операционный стол из-за нерадивой матери 

РИА «ФедералПресс» 16 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным областной прокуратуры, имея на иждивении грудного сына, женщина на протяжении нескольких дней распивала алкогольные напитки и не могла должным образом ухаживать за ребенком.
«Женщина не уделяла должного внимания малышу, не выполняла рекомендации врачей, что повлекло ухудшение состояния здоровья ребенка», — говорится в сообщении.
В результате младенец был госпитализирован в медицинское учреждение, где был прооперирован. В отношении нерадивой матери было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
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