В Саратовской области ребенок попал на операционный стол из-за нерадивой матери

По данным областной прокуратуры, имея на иждивении грудного сына, женщина на протяжении нескольких дней распивала алкогольные напитки и не могла должным образом ухаживать за ребенком.

«Женщина не уделяла должного внимания малышу, не выполняла рекомендации врачей, что повлекло ухудшение состояния здоровья ребенка», — говорится в сообщении.