В Саратовской области ребенок попал на операционный стол из-за нерадивой матери 

По данным областной прокуратуры, имея на иждивении грудного сына, женщина на протяжении нескольких дней распивала алкогольные напитки и не могла должным образом ухаживать за ребенком.
«Женщина не уделяла должного внимания малышу, не выполняла рекомендации врачей, что повлекло ухудшение состояния здоровья ребенка», — говорится в сообщении.
В результате младенец был госпитализирован в медицинское учреждение, где был прооперирован. В отношении нерадивой матери было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.