На весенних каникулах белгородские школьники смогут уехать в лагеря

На весенних каникулах в Белгороде организуют 44 школьных лагеря и три загородных, сообщила пресс-служба мэрии.

С 26 марта ученики на неделю уйдут на каникулы. В эти дни для них будет работать 44 бесплатных школьных лагеря. В программе отдыха: квесты, походы в кино и театр, экскурсии в музеи, посещение библиотек города и зоопарка.

Кроме того, школьники смогут отдохнуть и в загородных оздоровительных лагерях. В одном из них будет организована смена «МОСТ», в рамках которой пройдут мастер-классы и встречи с успешными людьми. Для старшеклассников впервые будет организована IT-смена. А на базе детского оздоровительного лагеря имени Ю. А. Гагарина для детей подготовят развлекательную программу «Весенняя капель».