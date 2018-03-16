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На весенних каникулах белгородские школьники смогут уехать в лагеря
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На весенних каникулах белгородские школьники смогут уехать в лагеря 

АиФ 16 марта 2018
Фото: АиФ
На весенних каникулах в Белгороде организуют 44 школьных лагеря и три загородных, сообщила пресс-служба мэрии.
С 26 марта ученики на неделю уйдут на каникулы. В эти дни для них будет работать 44 бесплатных школьных лагеря. В программе отдыха: квесты, походы в кино и театр, экскурсии в музеи, посещение библиотек города и зоопарка.
Кроме того, школьники смогут отдохнуть и в загородных оздоровительных лагерях. В одном из них будет организована смена «МОСТ», в рамках которой пройдут мастер-классы и встречи с успешными людьми. Для старшеклассников впервые будет организована IT-смена. А на базе детского оздоровительного лагеря имени Ю. А. Гагарина для детей подготовят развлекательную программу «Весенняя капель».
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