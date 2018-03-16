В детсаду в Калининграде открыли музыкальный зал

Мой Калининград. В Калининграде 13 марта в детском саду №113 министру образования Калининградской области Светлане Трусенёвой и председателю комитета городской администрации по образования Татьяне Петуховой представили переоборудованные помещения для групп и музыкальный зал.

В детском саду в числе 11 групп работают две группы компенсирующей направленности по зрению и две — по речи. Всего в детсаду — 264 воспитанника.

В 2017 году учреждение стало участником государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». В ходе ее реализации созданы условия для комплексного подхода в воспитании и развитии детей с инвалидностью.

Теперь группы оборудованы звучащими игрушками, тактильными и подвесными зрительными ориентирами, тренажерами для развития зрительно-моторной координации, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 16 марта 2018 года, пресс-службе городской администрации.

В кабинетах педагогов-дефектологов проводятся занятия для воспитанников с использованием прибора «Ориентир», приобретенного в рамках программы «Доступная среда». Дети создают на плоскости города с дорогами, мостами и парками. Благодаря таким урокам дети со сниженным зрением обучаются ориентированию.

Индивидуальные занятия с использованием прибора «Светлячок» развивают прослеживающую функцию глаз, способствуют формированию бинокулярного зрения, упражняют в зрительно-двигательной координации, хорошо влияют на развитие логического мышления, памяти, внимания, речи. Кроме того, совершенствуются графические навыки детей.

В рамках программы «Доступная среда» на базе музыкального зала создана сенсорная комната. Ее расписание составлено таким образом, что каждый специалист проводит коррекционные и основные занятия.

В оснащении комнаты с целью коррекции нарушения зрения и развития сохранных анализаторов использовалось четыре вида оборудования: фибероптическое, воздушно-пузырьковое, тактильное и мягкое бескаркасное. Приобретены акустическое кресло-подушка, тактильная и пузырьковая панель, бесконтактный развивающий комплекс, различные приборы и наборы.

Дополнительно оснащена и вся инфраструктура детского сада: по пути следования слепого ребенка по лестничному маршу до группы расположены тактильные ориентиры, и, поскольку дети в средних группах уже освоили фигуры без углов или цифры с Брайлем для воспитанников подготовительных групп, они могут без труда определить направление движения.