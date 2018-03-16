В Прикамье чиновники решили дырявый забор садика укрепить сеткой-рабицей

В Краснокамском районе чиновники предложили забор детского сада, из которого в марте 2017 года в течение недели сбежали четыре ребёнка, подремонтировать сеткой-рабицей.

«Думала, что после всех этих побегов в администрации точно найдут средства на ремонт нашего несчастного дырявого забора. Спросила в садике, когда поправят. Мне рассказали, что к ним приезжала комиссия из администрации района. Сначала пообещали найти на ремонт деньги в ближайшее время. Но на следующий день мнение изменилось, чиновникик порекомендовали подлатать его сеткой-рабицей. Не стыдно? Можно допустить, что в бюджете района денег нет, но ведь можно, наверно, найти средства в краевом?», — делится мама ребёнка, посещающего детский сад.

Сейчас забор в плохом состоянии. Он состоит из секций железных решёток, внутри них — сетка. Местами она порвалась, и её зафиксировали подручными материалами. В некоторых местах секции с сеткой заменили на другие конструкции. В резултате по всему периметру появились большие дыры. Кое-где расстояние от земли до нижней части забора составляет около полуметра.

Калитка, через которую 7 и 13 марта убежали девочки, закрывается на обычный шпингалет. Рядом — ворота с редкими прутьями, между которыми можно пролезть.

В администрации Краснокамского муниципального района подтвердили, что сейчас планируют провести только частичный ремонт забора, а капитальный запланирован на 2019 год. Для этого из бюджета учебного заведения выделят 1,6 миллиона рублей.

После двух ЧП на входах в детский сад переустановили кнопки домофонов, сейчас они подняты почти под потолок, чтобы дети не дотянулись. Власти заверили, что 19 марта в учреждении установят ещё девять камер видеонаблюдения (сейчас их три).

Напомним, 7 и 13 марта из садика сбежали по две девочки.