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Салехардцы попросили губернатора строить еще больше детсадов и школ
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Салехардцы попросили губернатора строить еще больше детсадов и школ 

Красный Север 16 марта 2018
Фото: Красный Север
Глава региона Дмитрий Кобылкин вместе с мэром Салехарда Иваном Кононенко пообщался с жителями окружной столицы. В откровенном разговоре участвовали представители разных сфер деятельности, общественники, молодежь и ветераны.
За полтора часа губернатор ответил на два десятка вопросов, рассказал о планах по сносу аварийного жилья, строительству моста через Обь и восстановлению поголовья сиговых.
Врачи, педагоги, коммунальщики, представители культуры и спорта — все начинали речь со слов благодарности ямальским властям. В регионе строятся дороги, современные школы и детские сады, благоустраиваются города и поселки. Представители Салехардэнерго просили поддержать строительство канализации в отдаленных районах. Это избавит окружную столицу от зловонных разливов и позволит предприятию сократить расходы на обслуживание септиков.
Учителя отметили, что все дети должны учиться в равных условиях и попросили построить новые школы взамен деревянных четвертой и шестой. Педагоги дошкольного образования говорили о том, что в Салехарде самые большие очереди в детских садах для малышей до трех лет, и предлагали не ограничиваться построенными садиками. Глава региона заверил, что новые сады еще будут, отметив, что рождаемость в регионе растет, и по всей вероятности, эта тенденция продолжится.
— Хорошо живем! — подтвердил мэр окружной столицы. — Люди любят друг друга и рожают детей!
В завершении встречи наградили ветеранов труда и лучших работников.
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