«Это второй в городе перинатальный центр». В пермской медсанчасти № 9 открылось новое отделение

В медсанчасти № 9 на улице Братьев Игнатовых, 2 открылось отделение второго этапа выхаживания патологии новорожденных и недоношенных детей. Оно расположилось в корпусе родильного дома. Теперь пациентки и новорожденные малыши смогут получить необходимую врачебную помощь в стенах одного медучреждения.

В новом отделении есть пять одноместных палат и три двухместные. Мамы в них будут находиться вместе с детьми. Родительное отделение при МСЧ № 9 принимает сложные случаи со всего края. Теперь в случае выявления патологии после родов мам и младенцев не будут направлять в другие медучреждения.

— Если раньше дети транспортировались после определенного этапа в другие учреждения города и края, то сейчас они смогут получить помощь в стенах нашего учреждения и пребывать в нём до полной выписки, — рассказал главный врач ГБУЗ ПК «МСЧ № 9» Евгений Камкин.

Это снизит риски, связанные с перевозкой, соответственно, ожидается и снижение младенческой смертности, отмечает заместитель министра здравоохранения Пермского края Михаил Мальцев . По его словам, при МСЧ № 9 теперь действует полноценный перинатальный центр.

Напомним, в этом году показатель младенческой смертности в Прикамье достиг своего исторического минимума, составив 5,2 случая на 1000 детей. Этот показатель ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (5,3) и по всей Российской Федерации (5,5). Снижение младенческой смертности составило 19,6% за год. Ранее глава Пермского края Максим Решетников отмечал, что эти показатели формируют определенную тенденцию, которую в этом году нужно закрепить.

До 2019 года в крае предполагается возвести семь детских медучреждений. Пять новых детских поликлиник появятся в Перми, по одной — в Соликамске и Кудымкаре. В этом году начали строительство двух детских поликлиник в Кировском и Орджоникидзевском районах Перми, еще одной — в Соликамске. Всего до 2023 года на территории Прикамья будет построено десять поликлиник, пять больниц, четыре врачебных амбулатории.