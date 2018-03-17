В Рязанской области увеличилась онкология среди детей

В 2017 году заболеваемость детей в возрасте от 0 до 17 лет злокачественными новообразованиями в Рязанской области увеличилась на 24%, сообщает пресс-служба регионального минздрава . По данным чиновников, количество заболевших составила 18,1 на 100 тысяч детей. В предшествующие пять лет (2012 — 2016) этот показатель составлял в среднем 14,5 на 100 тысяч детей.

Объем оказанной в 2017 году специализированной помощи сохранился практически на прежнем уровне. Противоопухолевое лечение в отделение химиотерапии онкологических и гематологических больных проводилось 57 детям (в 2016 году — 55 детям). В 2017 году в специализированных федеральных центрах различные этапы противоопухолевого лечения получили 20 детей из Рязанской области.