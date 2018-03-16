10 многодетных оренбургских семей получили деньги на жилье

Сегодня, 16 марта, губернатор Юрий Берг вручил свидетельства о предоставлении социальной выплаты 10 многодетным семьям. Семьи Оренбурга, Орска, Бузулука, Сорочинска, Кувандыкского городского округа, Сакмарского, Ташлинского, Асекеевского районов получили государственную поддержку в размере от 604 тысяч до 3 млн рублей на приобретение или строительство жилья. В 10 семьях воспитываются 47 детей.

Юрий Берг поприветствовал присутствующих и отметил: «В Оренбургской области за 8 лет численность многодетных семей выросла более чем в два раза — сейчас в нашем регионе проживают 26 тысяч семей. Поддержке семьи, материнства и детства мы придаем исключительное значение. В этом году мы приступили к реализации инициатив президента России Владимира Владимировича Путина в рамках демографической программы, — сказал губернатор. — Все эти меры помогут обеспечить благополучие семей с детьми, и, конечно же, будут способствовать появлению на свет новорожденных оренбуржцев, в том числе — и в ваших семьях!».

Сегодня свидетельство получила, например, многодетная семья Сараниной Надежды Васильевны из Ташлы Ташлинского района. Надежда Васильевна — домохозяйка, супруг Анатолий Викторович работает механизатором в ООО «Дружба», воспитывают семь детей, двое из них — инвалиды. Николай и Наталья находятся на домашнем обучении. Наталья посещает все внеклассные мероприятия, участвует в ежегодных акциях «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Живи, родник», занимается в кружках «Театр в школе» и «Мастерская Самоделкина»; еще один сын Александр учится в 4 классе принимает активное участие в школьной художественной самодеятельности, занимается в лыжной секции, неоднократно защищал честь школы на районных соревнования; еще есть дошколята Вячеслав и Милана, а совсем маленькие Олег и Виктор пока еще воспитываются дома.

А в многодетной семье Мальцевых из Сорочинска Виктор Николаевич один воспитывает пятерых детей, в семье четыре сны и одна младшенькая дочка Машенька, ей всего 2,5 года. Двое сыновей уже совсем взрослые. Сын Андрей окончил Аграрный техникум Тоцкого района, прошел службу в рядах Российской Армии; Виталий обучается в аграрном техникуме Сорочинска, Артем учится в школе, Коля посещает детский сад.

В 2006 году семья Мальцевых участвовала в конкурсе «Лучшая многодетная семья г. Сорочинска», в котором заняла 1 место. Виктор Николаевич сказал после вручения сертификата, что очень хочет, чтобы у детей был большой и красивый дом.

Кроме того, напомним, что по инициативе президента России Владимира Путина программа материнского капитала продлена до 2021 года. Расширено число регионов, получающих софинансирование из федерального бюджета на выплату пособия на третьего ребенка. Запущена специальная программа льготного ипотечного кредитования. Оренбургские семьи начали обращаться за новым видом поддержки — ежемесячной выплатой при рождении или усыновлении первого и второго ребенка. Губернатор отметил, что областным законом предусмотрена такая мера социальной поддержки многодетных семей, как предоставление социальной выплаты для приобретения или строительства жилья. С 2008 по 2017 годы на предоставление социальных выплат из областного бюджета направлен 371 млн рублей, предоставлены социальные выплаты 294 семьям.