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На Правобережье открылся новый детсад
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На Правобережье открылся новый детсад 

Калуга 24 16 марта 2018
Фото: Калуга 24
16 марта на улице Петра Тарасова в Калуге был открыт детский сад «Акварель» на 350 мест. Здесь будут работать 18 групп, в том числе шесть ясельных — для малышей в возрасте от полутора до трех лет. Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, пищеблок детсада оснащен новейшей техникой для приготовления пищи по принципу щадящего питания, предусматривающего использование таких способов приготовления блюд, как варка, приготовление на пару, тушение, запекание. Здесь есть спортивный и музыкальный залы, кабинет психолога, несколько игровых комнат. Детсад будет применять здоровьесберегающие технологии, учитывающие индивидуальные и возрастные особенности воспитанников, в том числе инвалидов. Фото пресс-службы правительства Калужской области В церемонии принял участие губернатор Анатолий Артамонов. Он поздравил детей и их родителей с открытием детсада и пообещал в ближайшие годы решить проблему очередей в ясельные группы. Губернатор также напомнил, что в ближайших планах городских властей — строительство поликлиники в этом микрорайоне и продление троллейбусного маршрута №18. «Акварель» — это уже второй детсад, построенный в микройоне Кошелев. Первый, «Кораблик», также рассчитанный на 350 детей, был открыт в сентябре 2015 года.
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