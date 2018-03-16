Ещё
Новый филиал детского сада «Воробушек» открылся в Вологде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый филиал детского сада «Воробушек» открылся в Вологде 

Официальный сайт Администрации города Вологды 16 марта 2018
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Филиал детского сада № 3 открылся по адресу: Гагарина, 82а — в новом, активно застраивающемся районе города, где высока потребность в дополнительных местах для дошкольников. Помещения рассчитаны на 100 детей. Сегодня на торжественной церемонии открытия Мэр города Сергей Воропанов вручил руководителям детского сада лицензию на образовательную деятельность.
Это первый в регионе детский сад, который размещен на первом этаже недавно построенного жилого дома. Средства для выкупа помещения в муниципальную собственность — 55 миллионов рублей — были выделены из бюджета города.
«Опыта постройки детских садов такого типа в нашем регионе еще не было. Такие учреждения работают только в крупных городах. Мы попробовали перенять их опыт и у нас получилось. Это очень удобно. Здесь много новостроек, проживает много родителей с детьми. И им никуда не придется ездить: они вышли из дома и привели через двор своего ребенка в сад», — подчеркнул Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Благодаря открытию филиала многие дети из этого района пойдут в детский сад намного раньше, чем было запланировано. Уже сформированы 4 группы по 25 воспитанников в каждой. Это дети 2015 и 2016 года рождения.
«Мы очень рады, что появился этот детский сад, причем в нашем микрорайоне. Моя дочь, а ей уже 2,5 года, сможет заниматься с другими детьми, развиваться. А я смогу выйти на работу, для многодетной семьи это важно», — рассказала многодетная мама Ольга Ершова.
В новом помещении сада созданы все условия для малышей. Здесь есть своя кухня, санузел, медицинский кабинет, спортзал. Используются и технические новинки: так в группах смонтированы полы с подогревом, в раздевалке есть сушильный шкаф.
«Укомплектован и штат педагогов. Сейчас сад полностью готов к приему детей. На первом этаже у нас расположены комнаты для малышей от 1 года до двух. На втором этаже разместятся дети от 2-х до 3-х лет. Первая группа, первые 10 детей, придут сюда уже в понедельник, 19 марта, в 8 утра», — рассказала заведующая детским садом Татьяна Буракина.
Напомним, за последние 3 года в Вологде уже открылись четыре новых детских сада: на улицах Фрязиновской, Преминина, Доронинской и Псковской. В общей сложности создано 1530 мест для дошкольников.
Эта тенденция будет продолжена. Благодаря инициативе Президента и поддержке Губернатора в Вологде в 2018 году начнут строить еще четыре дошкольных учреждения. Финансовые усилия для этого объединят федерация, регион и город.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
Строительство трех новых детских садов планируется начать в Вологде в 2018 году Познакомиться с 11-ю учреждениями дополнительного образования смогут вологжане в День открытых дверей Объединение ретро и современного стиля стало трендом вечеринки поколений в Вологде
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение