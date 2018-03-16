Новый филиал детского сада «Воробушек» открылся в Вологде

Филиал детского сада № 3 открылся по адресу: Гагарина, 82а — в новом, активно застраивающемся районе города, где высока потребность в дополнительных местах для дошкольников. Помещения рассчитаны на 100 детей. Сегодня на торжественной церемонии открытия Мэр города Сергей Воропанов вручил руководителям детского сада лицензию на образовательную деятельность.

Это первый в регионе детский сад, который размещен на первом этаже недавно построенного жилого дома. Средства для выкупа помещения в муниципальную собственность — 55 миллионов рублей — были выделены из бюджета города.

«Опыта постройки детских садов такого типа в нашем регионе еще не было. Такие учреждения работают только в крупных городах. Мы попробовали перенять их опыт и у нас получилось. Это очень удобно. Здесь много новостроек, проживает много родителей с детьми. И им никуда не придется ездить: они вышли из дома и привели через двор своего ребенка в сад», — подчеркнул Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Благодаря открытию филиала многие дети из этого района пойдут в детский сад намного раньше, чем было запланировано. Уже сформированы 4 группы по 25 воспитанников в каждой. Это дети 2015 и 2016 года рождения.

«Мы очень рады, что появился этот детский сад, причем в нашем микрорайоне. Моя дочь, а ей уже 2,5 года, сможет заниматься с другими детьми, развиваться. А я смогу выйти на работу, для многодетной семьи это важно», — рассказала многодетная мама Ольга Ершова

В новом помещении сада созданы все условия для малышей. Здесь есть своя кухня, санузел, медицинский кабинет, спортзал. Используются и технические новинки: так в группах смонтированы полы с подогревом, в раздевалке есть сушильный шкаф.

«Укомплектован и штат педагогов. Сейчас сад полностью готов к приему детей. На первом этаже у нас расположены комнаты для малышей от 1 года до двух. На втором этаже разместятся дети от 2-х до 3-х лет. Первая группа, первые 10 детей, придут сюда уже в понедельник, 19 марта, в 8 утра», — рассказала заведующая детским садом Татьяна Буракина.

Напомним, за последние 3 года в Вологде уже открылись четыре новых детских сада: на улицах Фрязиновской, Преминина, Доронинской и Псковской. В общей сложности создано 1530 мест для дошкольников.

Эта тенденция будет продолжена. Благодаря инициативе Президента и поддержке Губернатора в Вологде в 2018 году начнут строить еще четыре дошкольных учреждения. Финансовые усилия для этого объединят федерация, регион и город.