Студия «Мельница» объявила о «богатырских» планах 

Сегодня студии представили свои проекты перед Фондом кино. Эти фильмы должны выйти на российские экраны в ближайшие 3 года. Самое время узнать, что нам готовит чудесный мир отечественной анимации.
Сергей Селянов рассказал о будущих проектах франшизы «Три богатыря». Во-первых, в декабре должна выйти следующая часть — «Три богатыря и наследница престола». Интересно, что ее режиссером назначили Константина Бронзита, который работал только над первым фильмом серии. Так что возможно нас ждет возвращение к истокам отличного юмора!
Собственный фильм может появиться у коня Юлия, любимчика публики. «Мельница» представила проект мультфильма «Конь Юлий и большие скачки». В нем Юлий влюбляется и пытается добиться объекта своего воздыхания в атмосфере чарующего Востока.
Также Селянин объявил, что во втором «Урфине Джюсе» появятся новые герои и даже новые миры, а его производство будет завершено в середине 2019-ого года.
Студия «CG Factory» занимается производством детского фильма «Конек-Горбунок». Создатели отойдут от стихотворной формы и немного переосмыслят сюжет сказки. Роль Ивана досталась Никите Ефремову, царя пузырей сыграет Михаил Ефремов. За CG-персонажа Горбунка будет отвечать Павел Деревянко. Царь-девицу сыграет Паулина Андреева, и ее персонаж будет жить во льдах.
Какие из этих проектов поддержит Фонд кино станет известно в ближайшее время. А какие из этих мультиков и фильмов поддержали бы вы?