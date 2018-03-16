Студия «Мельница» объявила о «богатырских» планах

Сегодня студии представили свои проекты перед Фондом кино. Эти фильмы должны выйти на российские экраны в ближайшие 3 года. Самое время узнать, что нам готовит чудесный мир отечественной анимации.

Сергей Селянов рассказал о будущих проектах франшизы «Три богатыря». Во-первых, в декабре должна выйти следующая часть — «Три богатыря и наследница престола». Интересно, что ее режиссером назначили Константина Бронзита , который работал только над первым фильмом серии. Так что возможно нас ждет возвращение к истокам отличного юмора!

Собственный фильм может появиться у коня Юлия, любимчика публики. «Мельница» представила проект мультфильма «Конь Юлий и большие скачки». В нем Юлий влюбляется и пытается добиться объекта своего воздыхания в атмосфере чарующего Востока.

Также Селянин объявил, что во втором «Урфине Джюсе» появятся новые герои и даже новые миры, а его производство будет завершено в середине 2019-ого года.

Какие из этих проектов поддержит Фонд кино станет известно в ближайшее время. А какие из этих мультиков и фильмов поддержали бы вы?