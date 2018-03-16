Праздник «Бабушкино лукошко» состоится в Богородском

Мероприятие для детей, посвященное детским литературным героям, организуют сотрудники районной библиотеки №74.

В рамках «Недели детской книги» сотрудники библиотеки в среду, 21 марта, проведут увлекательный праздник «Бабушкино лукошко». Юные жители Богородского смогут принять участие в играх и конкурах. Ребят также ждут загадки, стихи и показ мультфильмов.

Дети в заключительной части праздничной программы поделятся своим мнением о любимых книгах. Их ждет занимательный рассказ о потерянных героях в литературных произведениях и обзор книжной выставки. Он позволит мальчикам и девочкам узнать много нового, поможет в выборе книг на дом.

Мероприятие, по словам организаторов, направлено на поддержку модернизации и развития детского интеллектуального развлекательного досуга.

Начало праздника в 10 часов.

Адрес: ул. Ивантеевская, д. 4, к. 2.

Вход свободный.