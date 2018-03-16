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Праздник «Бабушкино лукошко» состоится в Богородском
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Праздник «Бабушкино лукошко» состоится в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 16 марта 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Мероприятие для детей, посвященное детским литературным героям, организуют сотрудники районной библиотеки №74.
В рамках «Недели детской книги» сотрудники библиотеки в среду, 21 марта, проведут увлекательный праздник «Бабушкино лукошко». Юные жители Богородского смогут принять участие в играх и конкурах. Ребят также ждут загадки, стихи и показ мультфильмов.
Дети в заключительной части праздничной программы поделятся своим мнением о любимых книгах. Их ждет занимательный рассказ о потерянных героях в литературных произведениях и обзор книжной выставки. Он позволит мальчикам и девочкам узнать много нового, поможет в выборе книг на дом.
Мероприятие, по словам организаторов, направлено на поддержку модернизации и развития детского интеллектуального развлекательного досуга.
Начало праздника в 10 часов.
Адрес: ул. Ивантеевская, д. 4, к. 2.
Вход свободный.
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