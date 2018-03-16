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В благотворительном центре «Верю в чудо» прошёл день открытых дверей
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В благотворительном центре «Верю в чудо» прошёл день открытых дверей 

Вести Калининград 16 марта 2018
Фото: Вести Калининград
Молодым добровольцам рассказали о «клоунотерапии», где волонтёры общаются, играют и рисуют с детьми, которые пережили тяжёлые заболевания. В рамках этого социального проекта добровольцы занимаются и с паллиативными пациентами. Активисты работают не только в больницах, они навещают ребят в детских домах, а также оказывают адресную помощь семьям.
Каждый год в благотворительном центре получают материальную и моральную поддержку более 12-ти тысяч детей. В декабре прошлого года благотворительный центр получил президентский грант, что помогло расширить возможности волонтёров. Благодаря этим средствам, в центре появился манекен для отработки навыков первой помощи.
Елена Бочкова, волонтёр благотворительного центра «Верю в чудо»:
— Я не врач, я не могу вылечить этого ребёнка. Но у меня есть возможность сделать так, чтобы именно сейчас ему стало светлее, радостнее и веселее, он улыбнулся, начал со мной коммуникацию, начал со мной взаимодействовать
Анна Доронина, волонтёр благотворительного центра «Верю в чудо»:
— Я хочу стать нейрохирургом, именно детским, потому что дети — это такое создание, такое чудо, которое вечно заставляет тебя улыбаться.
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