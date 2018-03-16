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Школьники попробовали себя в разных профессиях
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Школьники попробовали себя в разных профессиях 

Официальный сайт управы района Богородское 16 марта 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Юные жители района Богородское посетили знаменитый детский город профессий КидБург.
Ученики третьих классов школы №1349 несколько дней тому назад сделали небольшой шажок во взрослую жизнь, посетив детский город профессий КидБург. Здесь школьники смогли по-настоящему поработать и попробовать себя в разных профессиях.
Дети в течение нескольких часов работали пекарями, лечили больных, пеленали младенцев, разносили письма и посылки. За все это им платили «местную валюту», которую они тут же тратили на развлечения.
Школьники поняли, какой ценой дается зарплата, как необходимо проходить обучение. Они выразили желание посетить КидБург еще раз, чтобы попробовать себя в других профессиях.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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