Дети из Марьиной Рощи познакомятся с творчеством баснописца Ивана Крылова

Заседание «Литературного салона» отдела по работе с семьями с детьми ЦСПСиД Родник состоится в помещении центра соцобслуживания Марьиной Рощи 19 марта. Участники мероприятия познакомятся с творчеством баснописца Ивана Крылова

— Заседание проводится на бесплатной основе для детей из семей, состоящих на обслуживании в ГБУ ЦСПСиД «Родник», а также для детей-инвалидов. Ребятам расскажут о Всемирном дне поэзии, о возникновении и значении этого праздника. Юные гости прочтут по ролям несколько басен Ивана Крылова, после чего состоится обсуждение художественных образов героев произведений. Все участники получат книги с баснями Крылова в подарок, — сообщили в центре.

Начало в 16.30 по адресу: ул. Советской Армии, д. 15. Справки по телефону: 8 (495) 656-28-90. (ак)