Для школьников из Хорошево-Мневников провели «День счастья»

Специалисты культурного центра «Феникс» организовали для детей из школы № 138 детский праздник под названием «День счастья».

— К ребятам на мероприятие пришел сказочный герой — Иван Царевич, и стал выяснять: туда ли его стрела попала, действительно ли это та школа и здесь учатся самые веселые, самые спортивные и музыкальные дети? Ребята изо всех своих сил старались доказать, что Иван Царевич не ошибся, и они самые лучшие ребята района Хорошево-Мневники, — рассказали о сути праздника в пресс-службе КЦ «Феникс».

Дети участвовали в конкурсах, а также в танцевальном марафоне и общем флешмобе «Танцующие Фиксики». (вт)