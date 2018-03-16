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Для школьников из Хорошево-Мневников провели «День счастья»
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Для школьников из Хорошево-Мневников провели «День счастья» 

Управа района Хорошево-Мневники 16 марта 2018
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Специалисты культурного центра «Феникс» организовали для детей из школы № 138 детский праздник под названием «День счастья».
— К ребятам на мероприятие пришел сказочный герой — Иван Царевич, и стал выяснять: туда ли его стрела попала, действительно ли это та школа и здесь учатся самые веселые, самые спортивные и музыкальные дети? Ребята изо всех своих сил старались доказать, что Иван Царевич не ошибся, и они самые лучшие ребята района Хорошево-Мневники, — рассказали о сути праздника в пресс-службе КЦ «Феникс».
Дети участвовали в конкурсах, а также в танцевальном марафоне и общем флешмобе «Танцующие Фиксики». (вт)
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