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Для воспитанников центра «Зюзино» проводят интересные занятия
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Для воспитанников центра «Зюзино» проводят интересные занятия 

Каховка 16 марта 2018
Фото: Каховка
15 марта воспитанники Центра поддержки семьи и детства «Зюзино» посетили библиотеку № 196, где им рассказали про творчество художницы Морозовой.
Для воспитанников Центра поддержки семьи и детства «Зюзино» в библиотеке № 196 провели лекцию про творчество Веры Валькирьевны Морозовой, посвященное впечатлениям от путешествия по Армении. После интересной лекции дети попробовали себя в творчестве. Им предложили нарисовать копии картин художницы.
А 14 марта воспитанники посетили очередное компьютерное занятие в Техническом пожарно-спасательном колледже имени Героя Российской Федерации В. М. Максимчука. (Симферопольский бульвар, д. 20). Там детей учили работать в Excel.
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