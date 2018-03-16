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Жители Богородского отметят Международный день леса в «Лосином острове»
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Жители Богородского отметят Международный день леса в «Лосином острове» 

Официальный сайт управы района Богородское 16 марта 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В Дендрарии национального парка «Лосиный остров» состоится большая праздничная программа для детей и взрослых.
В Дендрарии национального парка «Лосиный остров» (пересечение Щелковского и Балашихинского шоссе) в субботу, 17 марта, пройдет праздничное мероприятие, посвященное Международному дню леса, который отмечается 21 марта.
Гости праздника, в том числе жители района Богородское, совершат экскурсию по экологической тропе «Леса России». Также для них организуют мастер-класс по изготовлению уникальных миниатюрных поделок из природных материалов.
Помимо этого взрослые и дети, жители Москвы и Подмосковья, примут участие в интеллектуально-развлекательной битве-викторине «Напряги извилины». Участникам битвы представится возможность проверить свою смекалку и эрудицию.
Начало программы в 12 часов. Для детей вход бесплатный, а вот билет для взрослых будет стоить 200 рублей.
Справки можно получить по телефонам: +7 (925) 631-77-69; +7 (964) 593-95-10.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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