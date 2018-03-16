Жители Богородского отметят Международный день леса в «Лосином острове»

В Дендрарии национального парка «Лосиный остров» состоится большая праздничная программа для детей и взрослых.

В Дендрарии национального парка «Лосиный остров» (пересечение Щелковского и Балашихинского шоссе) в субботу, 17 марта, пройдет праздничное мероприятие, посвященное Международному дню леса, который отмечается 21 марта.

Гости праздника, в том числе жители района Богородское, совершат экскурсию по экологической тропе «Леса России». Также для них организуют мастер-класс по изготовлению уникальных миниатюрных поделок из природных материалов.

Помимо этого взрослые и дети, жители Москвы и Подмосковья, примут участие в интеллектуально-развлекательной битве-викторине «Напряги извилины». Участникам битвы представится возможность проверить свою смекалку и эрудицию.

Начало программы в 12 часов. Для детей вход бесплатный, а вот билет для взрослых будет стоить 200 рублей.

Справки можно получить по телефонам: +7 (925) 631-77-69; +7 (964) 593-95-10.