Московские родители выбирают дошколку

Подать заявление на зачисление ребенка в дошкольную группу московской школы горожане могут через Интернет, не выходя из дома.

В текущем учебном году 100% юных жителей столицы в возрасте от 2 лет 8 месяцев до 7 лет обеспечены местами в дошкольных группах образовательных организаций. Всего в 2017-2018 учебном году дошкольное образование в Москве получают более 430 тысяч детей. А вот что говорят родители.

«Детский сад, который мы выбрали, находится в соседнем доме. Чтобы подать заявление, я всего лишь заполнила форму на сайте госуслуг. Я очень довольна. Никаких сложностей — просто надо уметь пользоваться компьютером», — отмечает Екатерина Цветкова , ее сын Дима пойдет в дошкольную группу школы №141.

Часто родители выбирают детский сад, который ближе к дому, или пользуются отзывами знакомых. В каждой школе города есть все необходимые условия для любого ребенка, какие бы не были у него потребности и интересы.

«Сад был выбран как ближайший к дому и одновременно по рекомендации еще моего учителя. И мы не ошиблись. Одновременно в сад пошли двое моих детей. Когда мы первый раз пришли в садик, воспитатель сразу поинтересовалась, чем она может помочь, и нужны ли ребенку какие-то специальные условия. Там совершенно потрясающая атмосфера: с детьми занимаются, много читают, постоянно проводятся какие-то игры, занятия и мероприятия. Их любят! Я впервые увидела, что воспитатели ставят почти настоящие спектакли для малышей, делают мини-музей, проводят мастер-классы. Последнее их «изобретение» — стенд с настроением: когда ребенок приходит в группу, он вешает свою фотографию к «эмоции», которую испытывает. И даже плачущие малыши успокаиваются и отвлекаются от переживаний. Старшая дочка уже пошла в 1 класс. Из детского сада она уходила со слезами на глазах. А младшая всегда рвется в сад к любимым воспитателям», — так о дошкольной группе школы №1595 рассказывает Татьяна Дроздова.

Дошкольное образование в Москве представлено группами полного дня и группами кратковременного пребывания.

«Не выходя из дома, я смогла записать свою дочь Алену в детский сад. В полтора года она пошла в группу кратковременного пребывания, куда с удовольствием ходит и сейчас. А в марте нам пришло электронное приглашение посещать группу полного дня с сентября месяца. Я очень рада, что теперь это можно сделать так просто», — говорит о дошкольной группе школы № 1504 Ольга Чичкова.

Для родителей важны и атмосфера в школе, и, конечно, уровень квалификации педагогов.

«Школу №1194 уже четыре года посещает мой средний сын. И мы не понаслышке знаем обо всех плюсах детского сада. Поэтому выбор образовательного учреждения для младшего сына был очевиден. Все педагоги умеют заинтересовать детей, объяснить тот или иной вопрос. Дети с удовольствием посещают детский сад. Там замечательные педагоги, высококвалифицированные специалисты, также проводятся дополнительные занятия, которые дети посещают с большим удовольствием. Также это относится и к подготовке к школе, что немаловажно», — рассказывает Татьяна Назаркина.