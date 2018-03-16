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Детский литературный конкурс «Сказочный серпантин» состоится в Измайлово
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Детский литературный конкурс «Сказочный серпантин» состоится в Измайлово 

Управа района Измайлово города Москвы 16 марта 2018
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Праздничная программа, посвященная «Неделе детской книги», пройдет в районной библиотеке №82.
В дни весенних каникул, во вторник, 20 марта библиотека №82 проведет «Неделю детской книги», или «Книжкины именины». Кстати, идея и название праздника принадлежит советскому писателю Льву Кассилю, а один из праздников будет называться «Сказочный серпантин». Лучше всего Льва Кассиля знают дети. Он познакомил юных читателей с удивительными странами Швамбрания, Синегория и Джунгахора.
Посетители библиотеки в этот день примут участие в литературном конкурсе, познакомятся с книжной выставкой из произведений, по которым будет проходить игра. Также для ребят будет проведены соревнования, в которых нужно будет проявить командную работу, эрудицию и начитанность.
Праздник начнется в 12.45 по адпесу: 4-я Парковая ул., д. 12, к. 1.
Вход свободный.
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