Детский литературный конкурс «Сказочный серпантин» состоится в Измайлово

Праздничная программа, посвященная «Неделе детской книги», пройдет в районной библиотеке №82.

В дни весенних каникул, во вторник, 20 марта библиотека №82 проведет «Неделю детской книги», или «Книжкины именины». Кстати, идея и название праздника принадлежит советскому писателю Льву Кассилю , а один из праздников будет называться «Сказочный серпантин». Лучше всего Льва Кассиля знают дети. Он познакомил юных читателей с удивительными странами Швамбрания, Синегория и Джунгахора.

Посетители библиотеки в этот день примут участие в литературном конкурсе, познакомятся с книжной выставкой из произведений, по которым будет проходить игра. Также для ребят будет проведены соревнования, в которых нужно будет проявить командную работу, эрудицию и начитанность.

Праздник начнется в 12.45 по адпесу: 4-я Парковая ул., д. 12, к. 1.

Вход свободный.