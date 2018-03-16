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В школу, где учатся дети, устроившие драку в центре Ярославля, нагрянула инспекция
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В школу, где учатся дети, устроившие драку в центре Ярославля, нагрянула инспекция 

76.ru 16 марта 2018
Фото: 76.ru
После инцидента руководство школы устроило родительское собрание, на котором присутствовал и старший инспектор по делам несовершеннолетних Ленинского района.
— Мы сразу же узнали о случившемся. Конечно, уже со всеми поговорили: и с учениками, и с родителями. Конфликт уладили, дети уже помирились, — рассказывает директор школы Елена Борисовна. — А уж почему они поругались, да кто ж его знает. Говорят, из-за мальчика. Другие версии называют. Но в этом разбираются правоохранительные органы.
По словам директора, здесь большая ответственность лежит на родителях. Ведь все неприятности у детей происходят от того, что родители не уделяют им должного внимания.
— А рядом с торговыми центрами вообще давно нужно поставить дежурных полицейских, чтобы следили за порядком, — считает Елена Борисовна.
Драка между школьниками произошла в прошедшие выходные. Драка старшеклассников развернулась в самом центре Ярославля во дворах казарм на улице Победы. Толпа окружила свою сверстницу: подростки подставили подножку девушке и несколько раз ударили упавшую на землю, выкрикивали оскорбления. После инцидента мама избитой девочки написала заявление в полицию.
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