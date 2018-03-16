В Башкирии открылся новый детский сад стоимостью 89 миллионов рублей

В Учалинском районе республики распахнул свои двери новый детский сад. Учреждение появилось в одноименном селе на улице Даута Юлтыя. Двухэтажное здание оборудовано современной мебелью, новыми игрушками и обучающим оборудованием. В садике есть кабинеты логопеда, педагога-психолога, изостудия и кабинет родной природы.

— В физкультурном зале стоят тренажеры, пищеблок оборудован лифтом. Отапливается садик новой газовой котельной. На первом этаже здания «теплый пол», — рассказали в местной администрации. — На территории садика установлено видеонаблюдение, которое работает круглосуточно.

Садик рассчитан на 139 детей

Детский сад примет ребятишек и из соседних сел — Ургуново и Калканово. На строительство современного садика ушло 89 миллионов рублей. Деньги выделил республиканский бюджет. Работы начались еще в 2014 году и только в 2018 году здание полностью подготовили к приему маленьких воспитанников.

К столетию Башкирии власти планируют строительство и других учреждений. Правительство собирается построить два детских сада и пять школ в разных районах республики.