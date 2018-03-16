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Кузнецова создает группу по развитию «позитивного контента» для детей
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Кузнецова создает группу по развитию «позитивного контента» для детей 

ТАСС 16 марта 2018
СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 16 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова инициировала создание рабочей группы по поддержке и развитию детского позитивного контента.
"По моей инициативе создается сейчас рабочая группа по поддержке и развитию детского позитивного контента. В нее войдут различные эксперты в области кинематографии, мультипликации, детского театра… Я с радостью хочу пригласить и вас", — сообщила Кузнецова в видеоприветствии к участникам Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.
Также омбудсмен обратила внимание на то, что просмотр мультфильмов является одним из любимых занятий детей, но порой на подрастающее поколение обрушивается большой поток негативной информации. «Наша общая задача — взрослых, экспертов, специалистов, — сделать так, чтобы интересного, полезного для развития наших детей было больше», — добавила Кузнецова.
XXIII Открытый российский фестиваль анимационного кино начал работу во вторник в Суздале Владимирской области. На смотр анимационных проектов, увидевших свет в России за год, приехали около 1,5 тыс. режиссеров, художников и сценаристов из 40 студий. Фестиваль является крупнейшим смотром отечественной анимации, в этом году на конкурс заявили 300 работ, из которых жюри отобрало 108. Имена победителей объявят 17 марта.
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