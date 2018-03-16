Елена Махринская стала «Воспитателем года — 2018» в Татарстане

В Казани подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года-2018». Победителем этапа стала Елена Махринская. Она работает воспитателем в детском саду №26 города Бугульма. Традиционно, в конкурсе принимают участие работники детских дошкольных образовательных учреждений. Помимо воспитателей свои профессиональные навыки могут представить логопеды, инструкторы по физической культуре или, например, музыкальные работники. В настоящем этапе принимали участие более сотни профессионалов из разных детских садов Татарстана.